Аскендеров поблагодарил Путина за выплаты пострадавшим в Дагестане

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за принятое решение о выплатах пострадавшим во время стихии всем категориям граждан, в том числе не имевшим правоустанавливающих документов на жилье.
"Я хочу, в первую очередь, поблагодарить Вас от лица всего дагестанского... народа за принятое вами решение. Оно было своевременным, оно было очень важным - решение о выплатах пострадавшим во время стихии всем категориям, тем, у кого даже не было правоустанавливающих документов на жилые строения", - сказал Аскендеров в ходе встречи с Путиным.
Он подчеркнул, что решение дало попавшим в беду людям надежду на то, что "их вопросы будут решаться".
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.