Бутягин рассказал, что его освобождение состоялось в Беловежской пуще - РИА Новости, 30.04.2026
15:04 30.04.2026
Бутягин рассказал, что его освобождение состоялось в Беловежской пуще

Археолог Бутягин рассказал, что его освобождение состоялось в Беловежской пуще

© REUTERS / BelteleradiocompanyАрхеолог Александр Бутягин после освобождения Польшей на пограничном пункте Переров на польско-белорусской границе
Археолог Александр Бутягин после освобождения Польшей на пограничном пункте Переров на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© REUTERS / Belteleradiocompany
Археолог Александр Бутягин после освобождения Польшей на пограничном пункте Переров на польско-белорусской границе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Археолог Александр Бутягин рассказал, что его передача в рамках обмена заключенными произошла в Беловежской пуще.
  • Он добавил, что это небольшой пункт перехода.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин рассказал, что его передача в рамках обмена заключенными произошла в Беловежской пуще.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что двое россиян, среди которых археолог Бутягин, были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции.
Ученый Александр Бутягин после обмена на одного из офицеров внешней разведки Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
"Это было в Беловежской пуще… как раз там, где смыкаются польская и белорусская Беловежская пуща… (Это – ред.) небольшой достаточно пункт перехода, сейчас он не функционирует – там меня и передавали. Вскорости я уже видел зубров и все остальное", - рассказал Бутягин в интервью ИС "Вести".
По словам ученого, сначала его встретили представители Белоруссии, а затем передали сотрудникам ФСБ России.
"(Я – ред.)… сразу же знал, что здесь все безопасно, все надежно и все будет хорошо", - отметил Бутягин.
Ранее Telegram-канал близких археолога сообщал, что Бутягин планирует вернуться в Петербург к пятнице. Государственный Эрмитаж сообщал, что Бутягин вскоре вернется в Петербург и продолжит научную работу.
Российский археолог Александр Бутягин в районном суде Варшавы - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
