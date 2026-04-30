Бутягин связал преследование с попыткой создания негативного образа России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин связал свое преследование по инициативе украинских археологов с попыткой формирования негативного образа России в общественном сознании.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что двое россиян, среди которых археолог Александр Бутягин, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.
"Главное (для них – ред.) — это общественное создание негативного образа России… Мало того, что идет война, сражаются люди, так еще и культурные ценности они уничтожают. Вот, посмотрите, живого "уничтожителя культурных ценностей" поймали. Ну и, насколько я понимаю, в какой-то момент несколько лет назад появились украинские археологи, которые подали эту идею", — сказал Бутягин в интервью ИС "Вести".
Ранее Telegram-канал близких археолога сообщал, что Бутягин планирует вернуться в Петербург к пятнице. Государственный Эрмитаж сообщал, что Бутягин вскоре вернется в Петербург и продолжит научную работу.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена.