Рейтинг@Mail.ru
Бутягин связал преследование с попыткой создания негативного образа России - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 30.04.2026
© РИА Новости / ФСБ РФ
Ученый Александр Бутягин после обмена на одного из офицеров внешней разведки Молдавии
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Бутягин связал свое преследование по инициативе украинских археологов с попыткой формирования негативного образа России в общественном сознании.
  • Ранее Бутягин был задержан в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин связал свое преследование по инициативе украинских археологов с попыткой формирования негативного образа России в общественном сознании.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что двое россиян, среди которых археолог Александр Бутягин, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Москалькова назвала дело Бутягина вопиющим случаем нарушения прав
Вчера, 16:22
"Главное (для них – ред.) — это общественное создание негативного образа России… Мало того, что идет война, сражаются люди, так еще и культурные ценности они уничтожают. Вот, посмотрите, живого "уничтожителя культурных ценностей" поймали. Ну и, насколько я понимаю, в какой-то момент несколько лет назад появились украинские археологи, которые подали эту идею", — сказал Бутягин в интервью ИС "Вести".
Ранее Telegram-канал близких археолога сообщал, что Бутягин планирует вернуться в Петербург к пятнице. Государственный Эрмитаж сообщал, что Бутягин вскоре вернется в Петербург и продолжит научную работу.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена.
Археолог Александр Бутягин после освобождения Польшей на пограничном пункте Переров на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Бутягин рассказал, что ему пока не верится в возвращение на родину
28 апреля, 18:51
 
РоссияСанкт-ПетербургПольшаАлександр БутягинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Государственный Эрмитаж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала