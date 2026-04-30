СМИ: три миллиона домохозяйств в Британии вынуждены пропускать приемы пищи

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Три миллиона домохозяйств в Великобритании вынуждены пропускать приемы пищи и реже собираться семьями, чтобы сэкономить в условиях роста стоимости жизни в стране, сообщает британская радиостанция LBC со ссылкой на новое исследование компании Which.
"Три миллиона британских семей вынуждены пропускать приемы пищи и сокращать количество визитов к родственникам на фоне роста стоимости жизни и обвала потребительского доверия", - говорится в сообщении радиостанции.
Уточняется, что, по данным исследования, 85% взрослых жителей Великобритании сейчас обеспокоены ценами на продукты питания. Эта обеспокоенность вынуждает изменить образ жизни: две трети домохозяйств (67%) хотя бы раз изменили своим привычкам в покупке или потреблении пищи. Почти половина респондентов заявили, что стали покупать более дешевые продукты (43%), многие сказали, что стали покупать бюджетные продукты из супермаркетов (37%) и запасаться продуктами по акции (31%).
Кроме того, радиостанция подчеркивает, что уровень потребительского доверия в апреле упал до минус 62%, что является самым низким показателем с 2022 года.
Информация о сроках проведения исследования, числе респондентов, а также статистической погрешности не приводится.