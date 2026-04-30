СМИ: три миллиона домохозяйств в Британии вынуждены пропускать приемы пищи

"Три миллиона британских семей вынуждены пропускать приемы пищи и сокращать количество визитов к родственникам на фоне роста стоимости жизни и обвала потребительского доверия", - говорится в сообщении радиостанции.

Кроме того, радиостанция подчеркивает, что уровень потребительского доверия в апреле упал до минус 62%, что является самым низким показателем с 2022 года.