Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 30.04.2026
СМИ: три миллиона домохозяйств в Британии вынуждены пропускать приемы пищи

LBC: 3 млн домохозяйств в Британии стали пропускать приемы пищи для экономии

Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три миллиона домохозяйств в Великобритании вынуждены пропускать приемы пищи, чтобы сэкономить в условиях роста стоимости жизни, сообщает радиостанция LBC со ссылкой на исследование компании Which.
  • 85 % взрослых жителей обеспокоены ценами на продукты питания.
  • Уровень потребительского доверия в апреле упал до минус 62 %, что является самым низким показателем с 2022 года.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Три миллиона домохозяйств в Великобритании вынуждены пропускать приемы пищи и реже собираться семьями, чтобы сэкономить в условиях роста стоимости жизни в стране, сообщает британская радиостанция LBC со ссылкой на новое исследование компании Which.
«
"Три миллиона британских семей вынуждены пропускать приемы пищи и сокращать количество визитов к родственникам на фоне роста стоимости жизни и обвала потребительского доверия", - говорится в сообщении радиостанции.
Уточняется, что, по данным исследования, 85% взрослых жителей Великобритании сейчас обеспокоены ценами на продукты питания. Эта обеспокоенность вынуждает изменить образ жизни: две трети домохозяйств (67%) хотя бы раз изменили своим привычкам в покупке или потреблении пищи. Почти половина респондентов заявили, что стали покупать более дешевые продукты (43%), многие сказали, что стали покупать бюджетные продукты из супермаркетов (37%) и запасаться продуктами по акции (31%).
Кроме того, радиостанция подчеркивает, что уровень потребительского доверия в апреле упал до минус 62%, что является самым низким показателем с 2022 года.
Информация о сроках проведения исследования, числе респондентов, а также статистической погрешности не приводится.
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала