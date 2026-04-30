Рейтинг@Mail.ru
Вода в Туапсе пригодна для питья и не требует кипячения, заявили власти
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 30.04.2026 (обновлено: 16:46 30.04.2026)
Вода в Туапсе пригодна для питья и не требует кипячения, заявили власти

Бойко: вода в Туапсе пригодна для питья, не требует кипячения

© Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramРаботы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе
Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заявил, что водопроводная вода в Туапсе пригодна для питья.
  • Сергей Бойко опроверг информацию о том, что воду из-под крана в Туапсе нельзя пить.
КРАСНОДАР, 30 апр – РИА Новости. Водопроводная вода в Туапсе пригодна для питья и не требует предварительного кипячения, заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
"В сети стала распространяться информация, что пить воду из-под крана в Туапсе якобы нельзя. На самом деле это не так. Водопроводная вода в Туапсе пригодна для питья и не требует предварительного кипячения", - написал Бойко в своем Telegram-канале.
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ
В Туапсе полностью восстановили энергоснабжение после пожара на НПЗ
Вчера, 15:29
 
ТуапсеСергей Бойко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала