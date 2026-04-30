В центре Лондона появилась новая скульптура Бэнкси

Скульптура с подписью "Бэнкси" на площади Ватерлоо в Лондоне

Скульптура с подписью "Бэнкси" на площади Ватерлоо в Лондоне

© AP Photo / Kin Cheung Скульптура с подписью "Бэнкси" на площади Ватерлоо в Лондоне

Краткий пересказ от РИА ИИ В центре Лондона на площади Ватерлоо появилась новая скульптура, автор которой — уличный художник Бэнкси.

Скульптура изображает мужчину в деловом костюме, шагающего к краю постамента, с флагом, закрывающим ему обзор.

Бэнкси подтвердил авторство скульптуры.

ЛОНДОН, 30 апр - РИА Новости. Новая предполагаемая работа известного уличного художника Бэнкси появилась на пьедестале на площади Ватерлоо в центре Лондона и привлекла толпы людей, передает корреспондент РИА Новости.

Скульптура изображает мужчину в деловом костюме, шагающего к краю постамента, с флагом, закрывающим ему обзор.

Как убедился корреспондент РИА Новости, на задней стороне пьедестала выгравирована фирменная подпись художника. Сам Бэнкси подтвердил, что является автором скульптуры, только в четверг вечером. Он разместил на своей странице в Instagram* (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видеоролик, где показан монтаж статуи ночью с помощью крана-подъемника. Она была размещена недалеко от памятника королю Эдуарду VII и напротив мемориала Крымской войны.

Постамент скульптуры изготовлен из легкого материала, и, вероятно, является полым. С утра скульптура открыто стояла на площади, однако в 11.00 (13.00 мск) вокруг нее появилось временное ограждение.

Тем не менее инсталляция вызвала ажиотаж, вокруг нее постоянно находится толпа людей.

Бэнкси наиболее известен своими муралами, однако несколько раз создавал скульптуры, которые выставлялись в общественных местах. В частности, в 2004 году в центре Лондона Бэнкси установил скульптуру под названием "Пьяница", которая является пародией на работу Огюста Родена "Мыслитель".

В последний раз мурал художника появился в Лондоне в декабре. Работа изображает одетых в зимнюю одежду и лежащих на земле детей, и, предположительно, посвящена теме детской бездомности.

В сентябре картина Бэнкси появилась на здании Королевского судебного двора. На ней был изображен судья, замахнувшийся молотком на протестующего. Вскоре после появления мурал был загорожен, а затем стерт со здания. При этом от нее осталось серое пятно, по контуру которого все ещё можно понять сюжет. Лондонская полиция начала уголовное расследование по факту причинения ущерба зданию, которое внесено в реестр объектов исторического наследия.

Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его работы не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственное расследование передавало, что настоящее имя художника при рождении - Робин Ганнингем, которое он позже сменил на Дэвид Джонс. В СМИ также опубликовали его фотографию 2004 года.