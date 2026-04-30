Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:16 30.04.2026 (обновлено: 15:25 30.04.2026)
Агент Батракова призвал отложить разговоры о будущем игрока до конца сезона

Кузьмичев: Батраков старается не обращать внимания на разговоры о его будущем

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Алексей Батраков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агент Владимира Кузьмичева сообщил, что разговоры о возможном переходе Алексея Батракова в "Пари Сен-Жермен" не идут на пользу футболисту.
  • Батраков является воспитанником "Локомотива", за команду он сыграл в 77 матчах и забил 33 мяча.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Многочисленные разговоры о возможном будущем полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова во французском "Пари Сен-Жермен" не идут на пользу футболисту, игрок старается не обращать на них внимания, сказал РИА Новости агент хавбека Владимир Кузьмичев.
Ранее портал championat.com сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года. Футболисту 20 лет. Он является воспитанником "Локомотива". Всего за команду Батраков сыграл в 77 матчах в различных турнирах и забил 33 мяча.
"Разговор о будущем Алексея нужно отложить до конца сезона. Осталось три игры чемпионата, и Алексей сейчас полностью сосредоточен на задачах команды. Есть все шансы занять третье место. Все эти разговоры не идут на пользу, а могут отвлекать. Хотя Леша парень серьезный и старается не обращать внимания на информационное сопровождение. У него все хорошо, он готовится к играм "Локомотива", - сказал Кузьмичев.
"Локомотив" после 27 туров занимает третье место в таблице чемпионата России, набрав 49 очков. Лидирует "Краснодар" (60), вторым идет петербургский "Зенит" (59).
ФутболСпортАлексей БатраковВладимир КузьмичёвКраснодарПари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала