Агент Батракова призвал отложить разговоры о будущем игрока до конца сезона

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Многочисленные разговоры о возможном будущем полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова во французском "Пари Сен-Жермен" не идут на пользу футболисту, игрок старается не обращать на них внимания, сказал РИА Новости агент хавбека Владимир Кузьмичев.

Ранее портал championat.com сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года. Футболисту 20 лет. Он является воспитанником "Локомотива". Всего за команду Батраков сыграл в 77 матчах в различных турнирах и забил 33 мяча.