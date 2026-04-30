Агент Батракова призвал отложить разговоры о будущем игрока до конца сезона

- Агент Владимира Кузьмичева сообщил, что разговоры о возможном переходе Алексея Батракова в "Пари Сен-Жермен" не идут на пользу футболисту.
- Батраков является воспитанником "Локомотива", за команду он сыграл в 77 матчах и забил 33 мяча.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Многочисленные разговоры о возможном будущем полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова во французском "Пари Сен-Жермен" не идут на пользу футболисту, игрок старается не обращать на них внимания, сказал РИА Новости агент хавбека Владимир Кузьмичев.
Ранее портал championat.com сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года. Футболисту 20 лет. Он является воспитанником "Локомотива". Всего за команду Батраков сыграл в 77 матчах в различных турнирах и забил 33 мяча.
"Разговор о будущем Алексея нужно отложить до конца сезона. Осталось три игры чемпионата, и Алексей сейчас полностью сосредоточен на задачах команды. Есть все шансы занять третье место. Все эти разговоры не идут на пользу, а могут отвлекать. Хотя Леша парень серьезный и старается не обращать внимания на информационное сопровождение. У него все хорошо, он готовится к играм "Локомотива", - сказал Кузьмичев.
"Локомотив" после 27 туров занимает третье место в таблице чемпионата России, набрав 49 очков. Лидирует "Краснодар" (60), вторым идет петербургский "Зенит" (59).