Агент рассказал о силе Торопа

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что вратарю московского ЦСКА Владиславу Торопу будет непросто достичь уровня Игоря Акинфеева, но он имеет для этого все условия.

"Физически и технически Владислав очень одарен, но пока он еще очень молод. В любом случае на рынке не так много вратарей, поэтому если он будет работать, то будет иметь возможность играть там, где он захочет", - добавил он.