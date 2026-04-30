Агент рассказал о силе Торопа - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
17:05 30.04.2026 (обновлено: 17:14 30.04.2026)
Агент рассказал о силе Торопа

Барбоза: Тороп имеет все условия для достижения уровня Акинфеева

  • Вратарю московского ЦСКА Владиславу Торопу будет непросто достичь уровня Игоря Акинфеева, считает футбольный агент Паулу Барбоза.
  • Но потенциально голкипер имеет все возможности, добавил он.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что вратарю московского ЦСКА Владиславу Торопу будет непросто достичь уровня Игоря Акинфеева, но он имеет для этого все условия.
Ранее Тороп вошел в топ-10 рейтинга самых дорогих голкиперов мира не старше 23 лет по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Он занял восьмое место, CIES оценила стоимость 22-летнего россиянина в 8,6 млн евро.
"Потенциально Тороп имеет все возможности, чтобы дорасти до уровня Акинфеева, но Игорь - это легенда ЦСКА. Он был одним из лучших вратарей на протяжении многих лет. Достичь его уровня будет не так просто. Но если Владислав продолжит в том же темпе, он имеет возможность бороться за это место", - сказал Барбоза.
"Физически и технически Владислав очень одарен, но пока он еще очень молод. В любом случае на рынке не так много вратарей, поэтому если он будет работать, то будет иметь возможность играть там, где он захочет", - добавил он.
