В Дагестане попросили Путина назначить выплаты за имущество без документов
22:23 30.04.2026
В Дагестане попросили Путина назначить выплаты за имущество без документов

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями Дагестана
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями Дагестана
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров обратился к Владимиру Путину с просьбой назначить выплаты за уничтоженное паводками имущество.
  • Выплаты предлагается назначать гражданам Дагестана, которые утратили правоустанавливающие документы на имущество.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой назначить выплаты за имущество, уничтоженное паводками, гражданам Дагестана, утратившим правоустанавливающие документы на него.
В четверг Путин в Кремле встретился с представителями Дагестана, в числе участников встречи были депутаты Народного собрания Дагестана, а также глава Махачкалы Джамбулат Салавов.
"Дело в том, что по постановлению правительства выплаты получают те, кто в момент ЧС имел правоустанавливающие документы на собственность. Мы, конечно, решаем эти вопросы, есть механизмы решения, но они немножко затягиваются по времени, никто их не затягивает, просто они длительны по времени. Есть ли возможность рассмотреть вопрос и включить данную категорию в это постановление или внести изменения для того, чтобы мы могли ускоренными темпами решить данные вопросы?" - сказал Аскендеров.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
Республика ДагестанРоссияМахачкалаВладимир ПутинНаводнение в Дагестане
 
 
