В Дагестане попросили Путина назначить выплаты за имущество без документов

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой назначить выплаты за имущество, уничтоженное паводками, гражданам Дагестана, утратившим правоустанавливающие документы на него.
"Дело в том, что по постановлению правительства выплаты получают те, кто в момент ЧС имел правоустанавливающие документы на собственность. Мы, конечно, решаем эти вопросы, есть механизмы решения, но они немножко затягиваются по времени, никто их не затягивает, просто они длительны по времени. Есть ли возможность рассмотреть вопрос и включить данную категорию в это постановление или внести изменения для того, чтобы мы могли ускоренными темпами решить данные вопросы?" - сказал Аскендеров.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.