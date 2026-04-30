Аскендеров рассказал Путину, что вся Россия приехала помогать Дагестану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров рассказал Владимиру Путину, что люди со всей России приехали помогать устранять последствия стихии.
- Он добавил, что такие примеры говорят о единстве народа.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что вся Россия съехалась в республику помогать устранять последствия стихии.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.