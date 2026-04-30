Аскендеров рассказал Путину, что вся Россия приехала помогать Дагестану
19:52 30.04.2026
Аскендеров рассказал Путину, что вся Россия приехала помогать Дагестану

Аскендеров: вся Россия приехала в Дагестан помогать устранять последствия стихии

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями Дагестана
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями Дагестана
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями Дагестана
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров рассказал Владимиру Путину, что люди со всей России приехали помогать устранять последствия стихии.
  • Он добавил, что такие примеры говорят о единстве народа.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что вся Россия съехалась в республику помогать устранять последствия стихии.
"Вся Россия съехалась... Приезжали и даже не спрашивали, что делать - брали лопаты, разгребали ил, водоемы, все очищали. И вот такие примеры как раз говорят о единстве нашего народа небывалом", - сказал Аскендеров в ходе встречи с Путиным.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Путин пообещал внимательно смотреть за работой нового руководства Дагестана
Вчера, 18:45
 
