Аршавин раскритиковал Карпина за перегибы в работе со сборной России - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
17:19 30.04.2026 (обновлено: 17:25 30.04.2026)
Аршавин раскритиковал Карпина за перегибы в работе со сборной России

  • Валерий Карпин перегибает, когда запрещает футболистам есть сладкое, считает Андрей Аршавин.
  • Экс-игрок сборной рассказал, что в его время тренеры не ограничивали спортсменов в питании.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин перегибает, когда запрещает игрокам есть сладкое.
Ранее обсуждалось, что Карпин строго относится к питанию футболистов сборной.
"Все люблю, что вкусно. В Узбекистане недавно так наелся плова! Самый вкусный плов, который я ел. Мне кажется, сейчас тренеры измеряют жировую ткань, и она часто превышает лимиты, но, когда я играл в футбол, я ел все, что хотел. Куриный суп, макароны, вареная курица - мы к этому были приучены. Потом пришел Петржела, за ним Дик Адвокат - и мы при них ели что хотели", - сказал Аршавин в рамках просветительского марафона "Знание.Первые".
"В последние два года мне удалось побывать в Америке и поговорить с ребятами из НХЛ. У них нет ужина за день до игры, каждый идет в любой ресторан, который хочет, и ест что хочет. И им это не мешает, раз они играют на таком уровне. Поэтому я бы не загонял всех под одну гребенку. Мне даже кажется, у Карпина в этом плане есть перегиб, он запрещает есть сладкое. А в Англии я не понимал, как можно есть в 18:45, и в 22:00 не мог заснуть. Думал: я непригодный, что ли? Потом увидел, что мои товарищи тащат в сумках домой. Шоколадные батончики, "Макдональдс"... Запрещая что-то, ты усугубляешь проблему", - добавил он.
ФутболРоссияУзбекистанАндрей АршавинВалерий КарпинАмерикаДик АдвокатСпорт
 
