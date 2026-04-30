Аршавин не верит в возвращение российского флага в футболе

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин заявил, что в футболе возвращение национальных флага и гимна на международные турниры произойдет нескоро из-за большого количества стран, негативно настроенных по отношению к России.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
Аршавин заявил, что Месси уже не похож на футболиста
30 апреля, 17:07
"Очень много зависит от вида спорта, от влияния в структуре управления. В каких-то федерациях наши спортсмены значимые, какие-то наши возглавляют, там допуск дадут быстрее. Надо вести диалог, хотя я не очень в это верю, но уже было три-четыре соревнования, где мы выигрывали золото с флагом", — сказал Аршавин в рамках просветительского марафона "Знание.Первые".
"В футболе же, я думаю, до этого очень далеко: много стран, которые негативно к нам относятся. Когда-то нам помогал опыт Вячеслава Ивановича Колоскова, а сейчас нет никого", - отметил Аршавин.