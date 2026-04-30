Аршавин назвал лучший момент в своей карьере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Аршавин назвал лучшим ощущением от футбола момент во время матча против сборной Англии, когда болельщики растянули флаг с медведем.
- В рамках просветительского марафона "Знание.Первые" он отметил, что инфраструктура для спорта улучшилась, но на востоке все еще есть нехватка полей и тренерских кадров.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, что испытал лучшие ощущения от футбола, когда во время матча против сборной Англии болельщики растянули флаг с медведем.
Аршавину 44 года, он завершил карьеру в 2018 году. В качестве игрока трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России. Со сборной России дошел до полуфинала чемпионата Европы - 2008. Также экс-полузащитник выступал за лондонский "Арсенал" с 2009 по 2012 год, забив за команду 31 мяч в 144 матчах.
"Что касается инфраструктуры - в целом все улучшилось, хотя восток все равно отстает, есть нехватка и полей, и тренерских кадров. Хочется надеяться, что будет лучше, но нужна доступность, инвентарь", - добавил он.