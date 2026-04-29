Журова оценила допуск российских боксеров в нейтральном статусе

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Допуск организацией World Boxing российских боксеров до международных соревнований в нейтральном статусе в любом случае стоит оценивать позитивно, так как вслед за этим атлетам из России могут вернуть флаг и гимн, и случиться это может в любой момент, считает олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова.
В среду World Boxing допустила боксеров из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе во всех возрастных категориях. Сообщается, что спортсмены должны будут пройти детальную проверку для допуска к соревнованиям.
"Некоторые федерации поэтапно возвращают российских спортсменов - сначала нейтральный статус, затем флаг и гимн. Другие федерации категорически отказываются допускать наших. Но в любом случае, когда количество тех федераций, которые нас вернут, достигнет, так сказать, "критической массы", то и другие никуда не денутся, потому что они будут выглядеть странно. Бывает, что самого допуска добиться сложнее, чем потом возвращения с флагом и гимном. Так что с этой точки зрения позитивный шаг. И вернуть флаг и гимн нам могут в любой момент", - сказал Журова РИА Новости.
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что организация продолжает переговорный процесс с World Boxing, направленный в том числе на отмену каких-либо ограничений, и подчеркнул, что многолетняя твердая позиция российских боксеров заключается в выступлении на международных соревнованиях только с национальными флагом и гимном.
"Конечно, каждая федерация сама принимает решения, выступать или нет (в нейтральном статусе), понятно, что надо смотреть условия и многое другое. Но до летней Олимпиады еще время есть, и американцы уже сказали, что будут поддерживать участие российских спортсменов в Играх в Лос-Анджелесе", - отметила Журова.
В марте исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию. World Boxing была создана в 2023 году в качестве альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA) организации, в нее входят 168 национальных федераций. Президентом IBA является член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев. Турнир по боксу включен в программу летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе под эгидой World Boxing.