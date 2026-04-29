Волейболистки клуба "Заречье-Одинцово" обыграли "Тулицу" в Кубке России

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло тульскую "Тулицу" в матче групповой стадии "Финала шести" Кубка России по волейболу среди женских команд, который проходит в Москве.
Встреча группы Б завершилась со счетом 3-0 (25:13, 25:21, 25:14) в пользу подмосковного клуба.
Ранее "Тулица" проиграла московскому "Динамо" со счетом 0-3. 30 апреля, в заключительный день группового этапа, "Заречье-Одинцово" сыграет против столичной команды.
Победители двух подгрупп из трех команд сыграют 2 мая с клубами, занявшими второе место в других подгруппах. 3 мая пройдут матчи за бронзу и золото.