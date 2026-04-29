Загитова собирается замуж? Чемпионка интригует толпу фанатов

Алина Загитова то ли хайпует на самой горячей теме, то ли действительно влюблена и собирается замуж. РИА Новости расшифровывает сигналы в счастливых глазах олимпийской чемпионки.

Букет от особенно важного человека

Как дипломированный специалист в области продюсирования Загитова не может не понимать: все, что касается ее личной жизни, вызывает бурную реакцию медиа и социальных сетей. Так что вполне может сознательно на этом хайповать.

Это уже не первый раз, когда Алина оказывается на территории свадебного салона — такое прежде случалось в 2024 году. Прошлый эпизод развития не получил, в этот раз все гораздо интереснее. Сначала она просто опубликовала интригующее фото с вешалками и белыми кружевами. А потом уже сняла видео, как смотрит на примеряющую платье девушку со спины, и подписала его так: "Момент, к которому не готова ни одна подруга".

© Фото : Социальные сети Алины Загитовой Алина Загитова в свадебном салоне

Фанаты и хейтеры, отбой — пока что замуж выходит подруга Загитовой! При этом первое фото из аккаунта быстро пропало, как будто в попытке стереть доказательства некоторого троллинга своих подписчиков со стороны Алины. Но будем снисходительны: какой девочке не понравится поиграть в невесту, особенно если есть веские причины чувствовать, что игра скоро станет реальностью.

В этом плане важен совсем другой пост Алины, выложенный в ее Telegram-канале тремя днями ранее. Это гигантская корзина ароматных пионов сорта "Сара Бернар", не менее трехсот штук, от одного люксового сервиса доставки цветов. Цены на букет в открытым доступе нет, но аналогичные корзины в других магазинах можно заказать от 200 тысяч рублей.

Действительно шикарный знак внимания. Казалось бы, Алину подобными презентами не удивить — успешная карьера в фигурном катании обеспечила ей полный дом цветов 365 дней в году, а не только по праздничным поводам. Но интересно, что ни одному букету Алина прежде так не радовалась и не уделяла такое внимание, как этому нежно-розовому облаку. Наверное, потому что оно от какого-то особенно важного человека.

В опубликованном видео она бежит к цветам и пытается их обнять. Это довольно затруднительно, учитывая диаметр корзины. Все действо сопровождается счастливой улыбкой и песней Басты со словами:

"Со мною постоянно все сложно,

Я был закрыт и одинок, я так долго жил прошлым.

Но ты сняла этот блок одним касанием

И статус моего сердца: "Навечно занят".

И хотя песня от имени мужчины, эти же строчки Алина может примерить к себе. Она на виду с 15 лет, и все это время придерживалась принципа "личное — не публичное". Никогда и никаких намеков на романы, никаких утекших в интернет фотографий в обнимку с каким-нибудь хоккеистом или футболистом, как это случалось с Анной Щербаковой и Камилой Валиевой. Никаких случайно попавших в кадр мужских рук — буквально ни одной зацепки, как будто их и не было. Словно Загитовой был совершенно неинтересен весь этот романтический белый шум. Про ее возможные романы писали СМИ, назывались разные имена, но доказательства ни разу так и не были предъявлены.

Внушительное приданое в 23 года

Правда внезапно открылась в интервью Евгении Медведевой год назад — Алина призналась, что ей банально не хватает опыта, чтобы понять, чего она вообще хочет от отношений. А набраться опыта не получается, потому что весь фокус внимания сосредоточен на карьере. При этом на фоне ее личных успехов мужчины начинают ее бояться. Выходит такой замкнутый круг.

« "Многие люди интересуются этой темой. Наверное, потому, что я ее не афиширую. Но для того, чтобы понять, кто мне нужен, у меня должен какой-то, наверное, опыт быть в этом. На данный момент я полностью занимаюсь своей карьерой, реализацией в абсолютно разных сферах. Тем не менее, мне кажется, что меня мужчины боятся", — говорила она в выпуске проекта "БеС Комментариев".

Мужчинам есть чего бояться — мало кто из ровесников, таких же ребят-фигуристов, может похвастаться сопоставимыми результатами, доходами в спорте и вне его, и хоть немного приблизиться к Загитовой по уровню популярности. И, соответственно, немногие сумеют с достоинством принять многостороннее превосходство партнерши над собой.

© Фото : Личный архив Алины Загитовой Алина Загитова

Алина еще в 2020 году входила в рейтинг Forbes с годовым доходом в более чем миллион долларов. Ей тогда было всего 18 лет. С тех пор много изменилось — ушли международные контракты с Puma и Shiseido, зато добавилось множество российских компаний и брендов. Плюс ледовые шоу с рекордными, как у олимпийской чемпионки, гонорарами, а также работа ведущей. В свои неполные 23 года Загитова считается одной из самых завидных невест России с внушительным приданым. Все эти капиталы она заработала и накопила сама. Родители только дали ей возможность заниматься спортом, а дальнейшими шансами и подарками судьбы Алина распоряжалась самостоятельно. Чувствуете планку?

При этом искать свою половинку среди мужчин постарше — значит, с большой вероятностью столкнуться с разведенным или даже женатым человеком, а это сопряжено с разными трудностями. Да, возможно, по статусу такие мужчины ей бы подошли, но будет ли им интересно с все еще очень молоденькой Алиной — вопрос.

Тусовщикам и хоккеистам — не беспокоить

Вроде как патовая ситуация — ровесников уже переросла, до мужчин в возрасте еще не созрела, все личное время занимает работа, а круг общения особо не расширяется — к тусовкам Алина равнодушна и ходит на них обычно в силу обязательств. Да и кого можно на тех тусовках встретить, непонятно.

Но вселенная загадочно устроена — иногда стоит только потерять интерес к желаемой цели, сбросив связанное с этим напряжение, как цель тут же сама выскакивает из-за угла. Надо только не испугаться и быть к этому готовой. Загитова, например, в последнее время перестала табуировать тему личной жизни и даже рассуждала вслух о том, каким должен быть ее избранник.

« "Скажу банально — он должен походить на моего папу. Должен быть добрым, искренним, честным. Работоспособным. Потому что у меня папа - просто машина", — говорила она в интервью Евгении Медведевой.

© Фото : Шоу "Бес комментариев" Алина Загитова и Евгения Медведева © Фото : Шоу "Бес комментариев" Алина Загитова и Евгения Медведева

Как-то Алина снималась в забавном рекламном ролике, где ей предлагалось оценить потенциального бойфренда с учетом некоторых его "недостатков". Вышло так: мужчина в ее глазах уже 10/10, но если он не любит собак или часто ходит по клубам, его рейтинг падает до нуля. Если герой не занимается спортом, это бы заставило Алину насторожиться, но не отказаться от отношений — она все равно привела бы его в зал.

Если бы он не любил путешествовать, но отпускал Алину летать одну — с таким она была бы готова смириться. В отличие от домоседа, который пытался бы ее ограничивать, — такому точно отказала бы сразу.

А вот самый незаметный недостаток, по мнению Загитовой, — это если мужчина не умеет кататься на коньках. Он вообще воспринимается почти как преимущество. Так что хоккеисты и фигуристы — точно не ее целевая аудитория.