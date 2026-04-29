Умер математик Владимир Воеводин

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Скоропостижно ушел из жизни выдающийся математик, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Владимир Воеводин, сообщили в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) в среду.
"Мы понесли тяжелую, невосполнимую утрату. Скоропостижно ушел из жизни наш коллега, соратник и верный друг - профессор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук, директор Научно-вычислительного центра и филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Сарове Владимир Валентинович Воеводин", - говорится в сообщении в Telegram-канале НЦФМ.
Как отметили в центре, Воеводин был выдающимся ученым, организатором науки, истинным профессионалом, настоящим патриотом, человеком большой души и высоких нравственных ориентиров, смелым и ответственным руководителем.
"В последние годы он без остатка посвятил себя наиважнейшей для него лично миссии - подготовке молодого поколения талантливых учёных в филиале МГУ в Сарове. Молодежи, которой небезразлично будущее страны и науки. С ними он создавал атмосферу творческого диалога, каждого магистра, аспиранта знал лично, был полностью погружен в их научные работы, проблемы или достижения. Всегда был готов поделиться широчайшими знаниями, опытом и жизненной мудростью", - сказали в НЦФМ.
Церемония прощания с Воеводиным состоится 2 мая в 11.00 мск в Доме культуры МГУ в Москве.