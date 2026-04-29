Умер математик Владимир Воеводин

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 29.04.2026 (обновлено: 22:25 29.04.2026)
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЧлен-корреспондент РАН Владимир Воеводин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Член-корреспондент РАН Владимир Воеводин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Скоропостижно ушел из жизни выдающийся математик, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Владимир Воеводин, сообщили в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) в среду.
"Мы понесли тяжелую, невосполнимую утрату. Скоропостижно ушел из жизни наш коллега, соратник и верный друг - профессор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук, директор Научно-вычислительного центра и филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Сарове Владимир Валентинович Воеводин", - говорится в сообщении в Telegram-канале НЦФМ.
Как отметили в центре, Воеводин был выдающимся ученым, организатором науки, истинным профессионалом, настоящим патриотом, человеком большой души и высоких нравственных ориентиров, смелым и ответственным руководителем.
"В последние годы он без остатка посвятил себя наиважнейшей для него лично миссии - подготовке молодого поколения талантливых учёных в филиале МГУ в Сарове. Молодежи, которой небезразлично будущее страны и науки. С ними он создавал атмосферу творческого диалога, каждого магистра, аспиранта знал лично, был полностью погружен в их научные работы, проблемы или достижения. Всегда был готов поделиться широчайшими знаниями, опытом и жизненной мудростью", - сказали в НЦФМ.
Церемония прощания с Воеводиным состоится 2 мая в 11.00 мск в Доме культуры МГУ в Москве.
 
Российская академия наукНациональный центр физики и математики (НЦФМ)МГУ имени М. В. ЛомоносоваМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала