Ученый объяснил, почему космонавты никогда не полетят на Венеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Условия на Венере невыносимы настолько, что человечество вряд ли когда-нибудь сможет отправить туда пилотируемую миссию, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник, руководитель научного направления "Космическая биология" Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычев.
"Что такое Венера? Венера — это 400 градусов на поверхности. А в атмосфере на высоте 60 километров порядка 40-60 градусов", — сказал Сычев.
Он напомнил, что ранее сообщалось об обнаружении в атмосфере Венеры соединений, которые могли бы свидетельствовать о наличии там жизни. Однако такое предположение ученый назвал достаточно спорным.
