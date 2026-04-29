Ученый объяснил, почему космонавты никогда не полетят на Венеру

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Условия на Венере невыносимы настолько, что человечество вряд ли когда-нибудь сможет отправить туда пилотируемую миссию, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник, руководитель научного направления "Космическая биология" Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычев.

Он напомнил, что ранее сообщалось об обнаружении в атмосфере Венеры соединений, которые могли бы свидетельствовать о наличии там жизни. Однако такое предположение ученый назвал достаточно спорным.