Василевский и Сорокин вошли в тройку кандидатов на приз лучшему вратарю НХЛ

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские голкиперы Андрей Василевский из "Тампа-Бэй Лайтнинг" и Илья Сорокин из "Нью-Йорк Айлендерс" вошли в тройку кандидатов на "Везина Трофи" - приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается в официальном аккаунте соревнований в соцсети X.