Василевский и Сорокин вошли в тройку кандидатов на приз лучшему вратарю НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские голкиперы Андрей Василевский из "Тампа-Бэй Лайтнинг" и Илья Сорокин из "Нью-Йорк Айлендерс" вошли в тройку кандидатов на "Везина Трофи" - приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается в официальном аккаунте соревнований в соцсети X.
Также в тройку претендентов вошел американец Джереми Свэйман из "Бостон Брюинз".
Предыдущие два сезона обладателем "Везина Трофи" становился американский вратарь "Виннипег Джетс" Коннор Хеллебайк.
Василевскому 31 год. Он выигрывал "Везина Трофи" в 2019 году. В минувшем регулярном чемпионате россиянин провел 58 матчей, в которых одержал 39 побед, дважды отыграл на ноль и отразил 91,2% бросков.
Сорокину 30 лет, он второй раз вошел в тройку финалистов. В завершившейся "регулярке" россиянин провел 55 встреч, одержал 29 побед, семь раз отыграл на ноль и отразил 90,6% бросков.
27-летний Свэйман впервые вошел в тройку финалистов, в 55 матчах регулярного чемпионата он одержал 31 победу при двух шатаутах и 90,8% отраженных бросков.