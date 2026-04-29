Рейтинг@Mail.ru
Василевский и Сорокин вошли в тройку кандидатов на приз лучшему вратарю НХЛ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:08 29.04.2026 (обновлено: 19:52 29.04.2026)
Василевский и Сорокин вошли в тройку кандидатов на приз лучшему вратарю НХЛ

© Фото : twitter.com/tblightning — Голкипер "Тампа-Бэй Лайнинг" Андрей Василевский
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские голкиперы Андрей Василевский и Илья Сорокин вошли в тройку кандидатов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
  • В тройку претендентов также вошел американец Джереми Свэйман из «Бостон Брюинз».
  • Андрей Василевский выигрывал «Везина Трофи» в 2019 году и в минувшем регулярном чемпионате провел 58 матчей, одержав 39 побед, а Илья Сорокин второй раз вошел в тройку финалистов, проведя 55 встреч и одержав 29 побед.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские голкиперы Андрей Василевский из "Тампа-Бэй Лайтнинг" и Илья Сорокин из "Нью-Йорк Айлендерс" вошли в тройку кандидатов на "Везина Трофи" - приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается в официальном аккаунте соревнований в соцсети X.
Также в тройку претендентов вошел американец Джереми Свэйман из "Бостон Брюинз".
Предыдущие два сезона обладателем "Везина Трофи" становился американский вратарь "Виннипег Джетс" Коннор Хеллебайк.
Василевскому 31 год. Он выигрывал "Везина Трофи" в 2019 году. В минувшем регулярном чемпионате россиянин провел 58 матчей, в которых одержал 39 побед, дважды отыграл на ноль и отразил 91,2% бросков.
Сорокину 30 лет, он второй раз вошел в тройку финалистов. В завершившейся "регулярке" россиянин провел 55 встреч, одержал 29 побед, семь раз отыграл на ноль и отразил 90,6% бросков.
27-летний Свэйман впервые вошел в тройку финалистов, в 55 матчах регулярного чемпионата он одержал 31 победу при двух шатаутах и 90,8% отраженных бросков.
ХоккейСпортАндрей ВасилевскийИлья СорокинКоннор ХеллебайкТампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк АйлендерсБостон БрюинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Енисей
    85
    67
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
    79
    76
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Тондела
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала