Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Лыжные гонки
 
20:04 29.04.2026 (обновлено: 03:21 30.04.2026)
Васильев: противники Большунова на последнем издыхании строят ему козни

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Большунов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Большунов способен триумфально вернуться на международную арену и выиграть Олимпийские игры, заявил Дмитрий Васильев.
  • Дмитрий Васильев считает, что норвежские спортсмены и другие "борцы за справедливость" мешают выступлению российских спортсменов, способных их обыграть.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов способен триумфально вернуться на международную арену и выиграть Олимпийские игры, а те, кто этого не хотят, строят козни на последнем издыхании, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
Большунов не был допущен до выступления на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В среду в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" спортсмен заявил, что хотел бы вернуться на международную арену и завоевать там несколько титулов.
"Все эти липовые 11-кратные олимпийские чемпионы и половину своих медалей бы не завоевали, будь наш Большунов, и не только он, допущен на международную арену. Это же касается и женских лыж, да и многих других видов спорта. Но "борцы за справедливость", то есть норвежцы и им подобные, которые мешают выступлению наших спортсменов, способных их обыграть, уже действуют на последнем издыхании. Они судорожно пытаются оттянуть наше возвращение на международную арену, строят всякие козни", - сказал Васильев.
"Но Саша еще молодой по меркам лыжных гонок, 29 лет - это ерунда. Конечно, он может и просто обязан готовиться к следующей Олимпиаде. Другое дело, что не надо распыляться на другие соревнования - Кубки мира и так далее, надо копить энергию, особенно в олимпийский сезон, чтобы подготовиться к Играм. И не сомневаюсь, что ему абсолютно по силам замечательно там выступить", - добавил собеседник агентства.
Большунову 29 лет, он выиграл три золотые медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Также российский лыжник завоевал на Играх четыре серебряные и две бронзовые награды. Кроме того, Большунов является чемпионом мира 2021 года.
Лыжные гонкиСпортДмитрий ВасильевАлександр Большунов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Енисей
    85
    67
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
    79
    76
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Тондела
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала