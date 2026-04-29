Васильев: противники Большунова на последнем издыхании строят ему козни

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов способен триумфально вернуться на международную арену и выиграть Олимпийские игры, а те, кто этого не хотят, строят козни на последнем издыхании, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
Большунов не был допущен до выступления на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В среду в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" спортсмен заявил, что хотел бы вернуться на международную арену и завоевать там несколько титулов.
"Все эти липовые 11-кратные олимпийские чемпионы и половину своих медалей бы не завоевали, будь наш Большунов, и не только он, допущен на международную арену. Это же касается и женских лыж, да и многих других видов спорта. Но "борцы за справедливость", то есть норвежцы и им подобные, которые мешают выступлению наших спортсменов, способных их обыграть, уже действуют на последнем издыхании. Они судорожно пытаются оттянуть наше возвращение на международную арену, строят всякие козни", - сказал Васильев.
"Но Саша еще молодой по меркам лыжных гонок, 29 лет - это ерунда. Конечно, он может и просто обязан готовиться к следующей Олимпиаде. Другое дело, что не надо распыляться на другие соревнования - Кубки мира и так далее, надо копить энергию, особенно в олимпийский сезон, чтобы подготовиться к Играм. И не сомневаюсь, что ему абсолютно по силам замечательно там выступить", - добавил собеседник агентства.
Большунову 29 лет, он выиграл три золотые медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Также российский лыжник завоевал на Играх четыре серебряные и две бронзовые награды. Кроме того, Большунов является чемпионом мира 2021 года.