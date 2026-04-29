20:44 29.04.2026
Васильев считает, что люди в Европе боятся искренне говорить о России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Васильев считает, что многие простые люди в западных странах поддерживают российских спортсменов.
  • Официальные спортивные и политические власти Швеции и Норвегии препятствуют возвращению российских атлетов на международные турниры.
  • По мнению Васильева, люди на Западе боятся высказывать свою точку зрения в отношении России из-за риска преследований.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Многие простые люди в западных странах действительно поддерживают трехкратного олимпийского чемпиона в лыжных гонках Александра Большунова и других российских спортсменов, но боятся высказывать свою точку зрения из-за боязни преследований, считает двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
В среду Большунов, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые", рассказал, что его на соревнованиях за рубежом неоднократно поддерживали болельщики из Швеции и Норвегии, что придавало ему сил. При этом официальные спортивные и политические власти этих стран, как правило, препятствуют возвращению российских атлетов на международные турниры.
"Нынешняя конъюнктура не в пользу России. Соответственно, даже те здравые люди на Западе, которые не согласны с этой политикой, открыто выступать не могут, - сказал Васильев РИА Новости, комментируя слова спортсмена. - Нас много лет учили, что истинная демократия - на Западе. Может быть, когда-то и была, но сейчас абсолютно нет там никакой демократии. Любой человек, высказавший альтернативную непопулярную точку зрения в отношении России и российского спорта, будет подвержен всяческим гонениям, а то и преследованиям. Поэтому многие простые люди, конечно, побаиваются высказывать свою искреннюю точку зрения в отношении наших спортсменов и России в целом".
