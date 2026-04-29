Валуеву не понравилось решение World Boxing по России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя решение World Boxing допустить атлетов из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе, заявил РИА Новости, что российские боксеры хотят выступать с гимном и флагом.