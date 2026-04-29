Валуеву не понравилось решение World Boxing по России
19:43 29.04.2026 (обновлено: 19:52 29.04.2026)
Валуеву не понравилось решение World Boxing по России

Валуев: российские боксеры не хотят выступать под нейтральным флагом

  • World Boxing допустила атлетов из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе.
  • Российские боксеры хотят выступать с гимном и флагом, заявил Николай Валуев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя решение World Boxing допустить атлетов из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе, заявил РИА Новости, что российские боксеры хотят выступать с гимном и флагом.
Ранее World Boxing сообщила на своем сайте, что процедура выдачи нейтрального статуса утверждена исполнительным комитетом организации на последнем заседании в апреле 2026 года. Спортсмены должны будут пройти детальную проверку для допуска.
"Мы хотим выступать не нейтрально, а с гимном и флагом", — сказал Валуев.
В марте исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию. World Boxing была создана в 2023 году в качестве альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA) организации, в нее входят 168 национальных федераций. Президентом IBA является член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев. Турнир по боксу включен в программу летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе под эгидой World Boxing.
World Boxing допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе
ЕдиноборстваСпортУмар КремлевНиколай ВалуевIBAБокс
 
