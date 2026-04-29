Ушаков: Россия поддержит связь с Ираном, Ближним Востоком, Израилем и США

- Россия продолжит активные контакты с Ираном, странами Персидского залива, Израилем и США.
- О продолжении контактов сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия продолжит активные контакты с Ираном, странами Персидского залива, Израилем и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков", - сказал он журналистам по итогам телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.