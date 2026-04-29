Ушаков рассказал, каким был разговор Путина и Трампа

- Это был 12-й телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году.
- Это был 12-й телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошел в дружеском ключе, был откровенным и деловым, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Общение президентов велось в дружеском ключе, было откровенным и деловым", - сказал Ушаков по итогам телефонного разговора лидеров двух стран, который продолжался более 1,5 часов.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 9 марта.