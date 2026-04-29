Ушаков: Россия предложила варианты решений по ядерной программе Ирана

- Россия предложила США ряд соображений по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы.
- Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия твердо настроена оказывать содействие дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки иранского кризиса.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия предложила США ряд соображений по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Россия твердо настроена оказывать всемерное содействие дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки (иранского - ред.) кризиса и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы", - сказал он журналистам по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.