Ушаков рассказал, что должен сделать Зеленский для разрешения конфликта

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский должен положительно отреагировать на неоднократно выдвигавшиеся ему предложения, чтобы конфликт на Украине разрешился, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, в том числе обсудили вопросы украинского урегулирования. Как отметил помощник президента РФ, российский лидер в разговоре вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты.