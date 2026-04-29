Ушаков рассказал, что должен сделать Зеленский для разрешения конфликта
20:37 29.04.2026
Ушаков рассказал, что должен сделать Зеленский для разрешения конфликта

  • Юрий Ушаков заявил, что для разрешения конфликта на Украине Владимир Зеленский должен положительно отреагировать на неоднократно выдвигавшиеся ему предложения.
  • Ушаков отметил, что Путин в разговоре с Трампом подтвердил, что цели специальной военной операции будут достигнуты, предпочтительно через переговорный процесс.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский должен положительно отреагировать на неоднократно выдвигавшиеся ему предложения, чтобы конфликт на Украине разрешился, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, в том числе обсудили вопросы украинского урегулирования. Как отметил помощник президента РФ, российский лидер в разговоре вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты.
"Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса, для чего Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной", - заявил Ушаков журналистам.
