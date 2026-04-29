Трамп поддержал готовность России объявить перемирие в День Победы

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержал готовность России объявить перемирие в период празднования Дня Победы, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
В ходе телефонного разговора лидеров России и США президент РФ Владимир Путин проинформировал Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.
"Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне", - сказал Ушаков журналистам.