Путин рассказал Трампу, что ВС России удерживают инициативу

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил главе США Дональду Трампу, что Вооруженные силы РФ удерживают инициативу и теснят позиции противника, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"По просьбе Трампа Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника", - сказал Ушаков.