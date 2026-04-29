21:10 29.04.2026 (обновлено: 21:11 29.04.2026)
ЦСКА второй раз обыграл "Енисей" в четвертьфинале Единой лиги ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баскетболисты московского ЦСКА обыграли красноярский «Енисей» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
  • Встреча завершилась со счетом 85:67 в пользу ЦСКА, самым результативным игроком стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, набравший 20 очков.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА на своем паркете обыграли красноярский "Енисей" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 85:67 (20:18, 21:9, 26:24, 18:16) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, набравший 20 очков. У "Енисея" больше всех очков набрал Егор Рыжов (14).
ЦСКА, действующий чемпион Единой лиги ВТБ, увеличил отрыв в серии до трех побед - 2-0. Следующий матч состоится 3 мая в Красноярске.
