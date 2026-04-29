Трамп заявил, что предложил Путину перемирие на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил Владимиру Путину "небольшое перемирие" на Украине.

Он предположил, что российский лидер "может что-нибудь объявить" по этому поводу.

ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему "небольшое перемирие" на Украине, и предположил, что российский лидер может поддержать это предложение.

Ранее в среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с Трампом проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, а Трамп активно поддержал эту инициативу.

"У меня был долгий разговор с президентом Путиным. Я предложил небольшое перемирие, и он может это сделать", - сказал Трамп.

Он предположил, что российский лидер "может что-нибудь объявить" по этому поводу.