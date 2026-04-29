Трамп заявил, что предложил Путину перемирие на Украине

ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему "небольшое перемирие" на Украине, и предположил, что российский лидер может поддержать это предложение.
Ранее в среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с Трампом проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, а Трамп активно поддержал эту инициативу.
"У меня был долгий разговор с президентом Путиным. Я предложил небольшое перемирие, и он может это сделать", - сказал Трамп.
Он предположил, что российский лидер "может что-нибудь объявить" по этому поводу.
Россия в этом году уже объявляла перемирие связи с празднованием Пасхи, это перемирие продолжалось с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что за эти 32 часа украинская сторона более 6,5 тысяч раз нарушила объявленный режим "тишины".