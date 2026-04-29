Трамп дал оценку закончившейся фазы конфликта вокруг Ирана, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп обсудил с Владимиром Путиным закончившуюся фазу военного противостояния вокруг Ирана.
- По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Трамп изложил свои оценки итогов этой фазы и взгляды на положение Ирана.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным дал свои оценки закончившейся фазы военного противостояния вокруг Ирана, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Дональд Трамп изложил свои оценки итогов закончившейся фазы военного противостояния, а также взгляды на сложное положение, в котором сейчас находится Иран и его руководство", - сказал Ушаков журналистам.