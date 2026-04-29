02:47 29.04.2026 (обновлено: 03:27 29.04.2026)
Регина Тодоренко оценила меры поддержки многодетных семей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Регина Тодоренко с мужем воспитывают троих сыновей.
  • Регина Тодоренко отметила, что бесплатная молочная кухня и бесплатный проезд на общественном транспорте помогают многодетным семьям.
  • Тодоренко рассказала, что ее сын напомнил ей о праве на бесплатный проезд как многодетной семьи, после чего она оформила «Карту москвича».
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Певица и ведущая Регина Тодоренко в интервью РИА Новости рассказала, какие льготы, предоставляемые многодетным семьям, использует.
Регина Тодоренко с мужем, музыкантом Владом Топаловым воспитывают троих сыновей.
"Бесплатная молочная кухня очень помогает и облегчает жизнь мамы. Также, например, каждое утро мы со старшим сыном ездим на электробусе в школу на подготовительные курсы. И за пользование транспортом не нужно платить. За это тоже большое спасибо", — отметила артистка.
Кроме того, ведущая объяснила, почему пользуется для поездок по городу электробусом.
"Я же должна объяснить детям, что такое общественный транспорт и как им пользоваться. Кстати, у меня не было "Карты москвича", и я платила за проезд, а сын сделал замечание: "Мама, мы многодетная семья, у нас проезд бесплатный". Поэтому и оформила", — подчеркнула Тодоренко.
