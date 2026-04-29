Регина Тодоренко оценила меры поддержки многодетных семей

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Певица и ведущая Регина Тодоренко в интервью РИА Новости рассказала, какие льготы, предоставляемые многодетным семьям, использует.

Регина Тодоренко с мужем, музыкантом Владом Топаловым воспитывают троих сыновей.

"Бесплатная молочная кухня очень помогает и облегчает жизнь мамы. Также, например, каждое утро мы со старшим сыном ездим на электробусе в школу на подготовительные курсы. И за пользование транспортом не нужно платить. За это тоже большое спасибо", — отметила артистка.

Кроме того, ведущая объяснила, почему пользуется для поездок по городу электробусом.