Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Мадриде

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В четвертьфинале Костюк (23-я ракетка мира) обыграла чешку Линду Носкову (13) со счетом 7:6 (7:1), 6:0. Спортсменки провели на корте 1 час 27 минут.
В полуфинале Костюк сыграет против представляющей Австрию уроженки Саратова Анастасии Потаповой (56).