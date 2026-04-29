02:26 29.04.2026
В Роспатенте назвали пять лучших изобретений для борьбы со стрессом

В пятерку лучших изобретений для борьбы со стрессом вошел VR-шлем

  • Эксперты Роспатента отобрали пять лучших изобретений российских ученых для борьбы со стрессом, среди которых — шлем виртуальной реальности с программой психологической реабилитации и устройство для контроля кортизола.
  • Ученые из Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН разработали устройство с датчиком и пластырем для определения уровня кортизола в крови.
  • Сотрудники Воронежского государственного университета запатентовали лекарственный сбор из голубой синюхи, зверобоя, цветков конского каштана, щавелелистного горца для борьбы со стрессом, который не влияет на двигательную активность и не вызывает привыкания.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Эксперты Роспатента отобрали пять лучших изобретений российских ученых для борьбы со стрессом, среди них - шлем виртуальной реальности с программой психологической реабилитации и устройство для контроля кортизола, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
Так, в Институте физики полупроводников Сибирского отделения РАН разработали устройство, с помощью которого можно точно контролировать уровень "гормона стресса" - кортизола. Ученые изобрели датчик со специальным пластырем: он собирает различные молекулы и биоматериал, такой как пот, для определения уровня кортизола в крови.
Уставшая девушка - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Психолог назвала главные причины забывчивости и рассеянности
29 марта, 04:38
"Устройство позволяет своевременно выявить стадию стресса и предотвратить всплески кортизола для успешной борьбы со стрессом", - объяснили в Роспатенте.
Помимо этого, инженеры московской компании ООО "Киберли" создали шлем виртуальной реальности с программой психологической реабилитации. Надев VR-шлем, пользователь запускает программу в соответствии с тем диагнозом, который поставил психотерапевт, и начинает проходить различные этапы.
"Таким образом, пациент учится "принимать" ситуацию и не реагировать на нее", - пояснили в Роспатенте.
Кроме того, появилась технология, которая позволяет прогнозировать реакцию человека на стресс. Ее могут использовать для профессионального отбора военнослужащих и других сотрудников ведомств. Изобретение запатентовали ученые Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.
Девушка выбирает одежду в магазине - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Эксперт рассказала, снимает ли шопинг стресс
21 апреля, 03:46
Так, человеку демонстрируют ряд видеозаписей, где иллюстрируются различные ситуации: нейтральная, конфликтная с угрозой чести и достоинству, конфликтная с угрозой физической безопасности, а также радостная. Во время демонстрации видео эксперты проводят регистрацию психофизиологических показателей с помощью электрокардиограммы и даже исследования слюны. Далее по полученным показателям прогнозируют тип реагирования на стресс.
Не стоит на месте и фармакология. Сотрудники Воронежского государственного университета запатентовали эффективный для борьбы со стрессом лекарственный сбор. Он состоит из голубой синюхи, зверобоя, цветков конского каштана, щавелелистного горца. По сравнению с другими препаратами, этот сбор не сказывается на двигательной активности и не вызывает привыкания, отметили в Роспатенте.
Есть и шипучие таблетки, которые растворяются в ванне и помогают пользователю восстановить ионный баланс. В их составе - цитрат магния, гидрокарбонат натрия и лимонная кислота, которые проникают в клетки и замедляют возбуждение центральной нервной системы. Средство разработали специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета.
Уставшая девушка - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Психолог рассказала, как хронический стресс влияет на мозг
9 апреля, 02:17
 
