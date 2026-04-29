Премьера спектакля о миллионере и монахе Сибирякове прошла в Москве

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьера спектакля "Его приказано забыть" о судьбе одного из богатейших людей России XIX века, золотопромышленника, мецената Иннокентия Сибирякова, принявшего монашеский постриг, прошла в понедельник в театре "Ленком" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Спектакль "Его приказано забыть" поставила художественный руководитель театра "Живая вода" Лариса Никулина с актерами театра. Главную роль Сибирякова исполнил Олег Осипов.

"Никаких вообще вопросов и сомнений по поводу святости Иннокентия Сибирякова нет. И сейчас решается вопрос его канонизации, как в Русской православной церкви, так и в греческой… Эта постановка, она на самом деле про тот выбор, который мы делаем: выбор в сторону Бога, либо в сторону дьявола, либо в сторону добра, либо в сторону зла", - сказал перед началом спектакля глава фонда имени Иннокентия Сибирякова Дмитрий Толоконников.

Спектакль рассказывает о духовных исканиях, пути к Богу миллионера, промышленника Сибирякова, жертвовавшего деньги нуждающимся людям, на строительство храмов и монастырей, на развитие российской науки, медицины, образования. За огромные пожертвования его хотели признать невменяемым и лишить средств, но суд вынес вердикт: здоров, дееспособен. Свой жизненный путь Сибиряков окончил схимонахом на святой горе Афон.

"Эта постановка отличается именно акцентами на духовность. Мне кажется, внутреннее состояние Сибирякова театру "Живая вода" удалось передать. Иннокентий Сибиряков, он укладывается в парадигму Иоанна Кронштадтского. Иоанн Кронштадтский, Иннокентий Сибиряков, они сначала вникали в проблемы другого человека, а потом помогали - это не про подачки и не про поощрение бездельников", - рассказал РИА Новости после спектакля настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.

Сибиряков родился в Иркутске 30 октября (по старому стилю) 1860 года в семье купца I-й гильдии. Отец Иннокентия Сибирякова Михаил Александрович считается первооткрывателем золотых месторождений в бассейне реки Бодайбо.

В 1880 году Сибиряков окончил частную гимназию Бычкова в Петербурге и поступил на естественно-математическое отделение Санкт-Петербургского императорского университета, позже перевелся на юридический факультет. В 1896 году Сибиряков принял постриг на подворье Свято-Андреевского скита в Петербурге и в тот же день уехал на Афон. Схимонах Иннокентий скончался на Афоне 6 ноября 1901 года. Сибиряков жертвовал Церкви и нуждающимся большие средства.

На средства золотопромышленника были построены Свято-Троицкий Николо-Уссурийский мужской монастырь в Приморском крае, корпуса Санкт-Петербургского подворья русского Свято-Андреевского скита на Афоне, а в самом скиту - собор апостола Андрея Первозванного. Валаамский монастырь получил от него в 1896 году средства на постройку Воскресенского скита в Никоновой бухте. Сибиряков жертвовал деньги на устройство библиотек и музеев в городах Сибири, а также на высшие учебные заведения Петербурга.