Премьера спектакля о миллионере и монахе Сибирякове прошла в Москве - РИА Новости, 29.04.2026
14:52 29.04.2026 (обновлено: 16:11 29.04.2026)
Премьера спектакля о миллионере и монахе Сибирякове прошла в Москве

Премьера спектакля о судьбе мецената Сибирякова прошла в театре "Ленком" Москве

  • В Москве прошла премьера спектакля «Его приказано забыть» о судьбе Иннокентия Сибирякова, золотопромышленника и мецената XIX века, принявшего монашеский постриг.
  • Спектакль рассказывает о духовных исканиях Сибирякова и его пути к Богу, а также о его пожертвованиях на строительство храмов, монастырей и развитие науки, медицины и образования.
  • Иннокентий Сибиряков окончил свой жизненный путь схимонахом на святой горе Афон.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьера спектакля "Его приказано забыть" о судьбе одного из богатейших людей России XIX века, золотопромышленника, мецената Иннокентия Сибирякова, принявшего монашеский постриг, прошла в понедельник в театре "Ленком" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Спектакль "Его приказано забыть" поставила художественный руководитель театра "Живая вода" Лариса Никулина с актерами театра. Главную роль Сибирякова исполнил Олег Осипов.
Украшения ко Дню Победы у Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Выставка, посвященная битве за Москву, открылась в столице ко Дню Победы
Вчера, 12:28
"Никаких вообще вопросов и сомнений по поводу святости Иннокентия Сибирякова нет. И сейчас решается вопрос его канонизации, как в Русской православной церкви, так и в греческой… Эта постановка, она на самом деле про тот выбор, который мы делаем: выбор в сторону Бога, либо в сторону дьявола, либо в сторону добра, либо в сторону зла", - сказал перед началом спектакля глава фонда имени Иннокентия Сибирякова Дмитрий Толоконников.
Спектакль рассказывает о духовных исканиях, пути к Богу миллионера, промышленника Сибирякова, жертвовавшего деньги нуждающимся людям, на строительство храмов и монастырей, на развитие российской науки, медицины, образования. За огромные пожертвования его хотели признать невменяемым и лишить средств, но суд вынес вердикт: здоров, дееспособен. Свой жизненный путь Сибиряков окончил схимонахом на святой горе Афон.
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Епископ РПЦ заявил о смерти европейской цивилизации
28 апреля, 19:31
"Эта постановка отличается именно акцентами на духовность. Мне кажется, внутреннее состояние Сибирякова театру "Живая вода" удалось передать. Иннокентий Сибиряков, он укладывается в парадигму Иоанна Кронштадтского. Иоанн Кронштадтский, Иннокентий Сибиряков, они сначала вникали в проблемы другого человека, а потом помогали - это не про подачки и не про поощрение бездельников", - рассказал РИА Новости после спектакля настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.
Сибиряков родился в Иркутске 30 октября (по старому стилю) 1860 года в семье купца I-й гильдии. Отец Иннокентия Сибирякова Михаил Александрович считается первооткрывателем золотых месторождений в бассейне реки Бодайбо.
Иеромонах Серафим (Роуз) - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Американского писателя могут причислить к лику православных святых
Вчера, 05:16
В 1880 году Сибиряков окончил частную гимназию Бычкова в Петербурге и поступил на естественно-математическое отделение Санкт-Петербургского императорского университета, позже перевелся на юридический факультет. В 1896 году Сибиряков принял постриг на подворье Свято-Андреевского скита в Петербурге и в тот же день уехал на Афон. Схимонах Иннокентий скончался на Афоне 6 ноября 1901 года. Сибиряков жертвовал Церкви и нуждающимся большие средства.
На средства золотопромышленника были построены Свято-Троицкий Николо-Уссурийский мужской монастырь в Приморском крае, корпуса Санкт-Петербургского подворья русского Свято-Андреевского скита на Афоне, а в самом скиту - собор апостола Андрея Первозванного. Валаамский монастырь получил от него в 1896 году средства на постройку Воскресенского скита в Никоновой бухте. Сибиряков жертвовал деньги на устройство библиотек и музеев в городах Сибири, а также на высшие учебные заведения Петербурга.
Спектакль создан московским театром "Живая вода" при поддержке Фонда имени Иннокентия Сибирякова.
Урок - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
В РПЦ рассказали, чему будут посвящены уроки духовно-нравственной культуры
26 апреля, 23:07
 
