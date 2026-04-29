На обращенной к Земле стороне Солнца образовалось несколько групп пятен

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Семь групп пятен находится на обращенной к Земле стороне Солнца, но происходящие в них вспышки преимущественно слабые, энергия растрачивается, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На Солнце продолжается всплеск активности, пиком которого были две подряд X-вспышки, произошедшие 24 апреля. На обращенной к Земле стороне сейчас находится сразу семь групп солнечных пятен, как минимум одна из которых, с номером 4420, классифицирована по высшей категории beta-gamma-delta", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Как отмечается, несмотря на то, что за последние сутки несколько снизились общие запасы энергии на звезде, их пока достаточно, чтобы производить более 20 вспышек в день.

"При этом уровень самих вспышек преимущественно слабый и средний, так что звезда явно работает в режиме "спама вспышками" — сжигания энергии во множестве небольших событий. Признаков перехода в режим накопления энергии на сильные события пока не видно, хотя вероятность последних на сегодня по оценкам моделей все равно составляет от 20 до 30 процентов", — рассказали ученые.