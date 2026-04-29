Рейтинг@Mail.ru
На обращенной к Земле стороне Солнца образовалось несколько групп пятен
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:24 29.04.2026 (обновлено: 16:02 29.04.2026)
На обращенной к Земле стороне Солнца образовалось несколько групп пятен

ИКИ РАН: семь групп пятен зафиксировали на обращенной к Земле стороне Солнца

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Пятна на обращенной к Земле стороне Солнца. 29 апреля 2026
Пятна на обращенной к Земле стороне Солнца. 29 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Пятна на обращенной к Земле стороне Солнца. 29 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На обращенной к Земле стороне Солнца образовалось семь групп пятен.
  • Несмотря на снижение общих запасов энергии на Солнце, оно производит более 20 вспышек в день, преимущественно слабых и средних.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Семь групп пятен находится на обращенной к Земле стороне Солнца, но происходящие в них вспышки преимущественно слабые, энергия растрачивается, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце продолжается всплеск активности, пиком которого были две подряд X-вспышки, произошедшие 24 апреля. На обращенной к Земле стороне сейчас находится сразу семь групп солнечных пятен, как минимум одна из которых, с номером 4420, классифицирована по высшей категории beta-gamma-delta", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Как отмечается, несмотря на то, что за последние сутки несколько снизились общие запасы энергии на звезде, их пока достаточно, чтобы производить более 20 вспышек в день.
"При этом уровень самих вспышек преимущественно слабый и средний, так что звезда явно работает в режиме "спама вспышками" — сжигания энергии во множестве небольших событий. Признаков перехода в режим накопления энергии на сильные события пока не видно, хотя вероятность последних на сегодня по оценкам моделей все равно составляет от 20 до 30 процентов", — рассказали ученые.
Геомагнитная активность, по данным лаборатории, находится на низком уровне. В четверг ожидается начало воздействия очередной корональной дыры, но оно не будет значительным. Майские праздники, как предполагают ученые, также пройдут без геомагнитных возмущений.
НаукаЗемляРоссийская академия наукКосмос - РИА НаукаКосмосСолнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала