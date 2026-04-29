Синнер стал полуфиналистом "Мастерса" в Мадриде

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
29 апреля 2026 • начало в 17:10
В четвертьфинальном матче посеянный под первым номером Синнер обыграл испанца Рафаэля Ходара (42-я ракетка мира) со счетом 6:2, 7:6 (7:0). Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут.