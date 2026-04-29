19:11 29.04.2026 (обновлено: 19:52 29.04.2026)
Синнер стал полуфиналистом "Мастерса" в Мадриде

© US Open
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
  • В четвертьфинале Синнер обыграл испанца Рафаэля Ходара со счетом 6:2, 7:6 (7:0).
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Madrid Open
29 апреля 2026 • начало в 17:10
Завершен
Янник Синнер
2 : 06:27:6
Rafael Jodar
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинальном матче посеянный под первым номером Синнер обыграл испанца Рафаэля Ходара (42-я ракетка мира) со счетом 6:2, 7:6 (7:0). Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут.
В полуфинале Синнер сыграет с победителем встречи Артюр Фис (Франция, 25) - Иржи Легечка (Чехия, 14).
Зверев обыграл Меншика в четвертом круге турнира серии "Мастерс" в Мадриде
