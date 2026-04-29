Симптомы неизвестного заболевания из Бурунди определены, заявил Онищенко - РИА Новости, 29.04.2026
18:17 29.04.2026
Симптомы неизвестного заболевания из Бурунди определены, заявил Онищенко

Онищенко: симптомами заболевания в Бурунди могут быть лихорадка и головная боль

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Симптомами неизвестного заболевания в Бурунди могут быть лихорадка, усталость, головная боль и боль в животе, заявил академик РАН Геннадий Онищенко.
  • Заболевание также сопровождается рвотой, диареей, гематурией (наличие крови в моче), желтухой и может быть затруднено дыхание.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Симптомами неизвестного заболевания, вспышка которого произошла в Бурунди, могут быть лихорадка, усталость, головная боль и боль в животе, заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Исследования еще проводятся. Пока есть данные о том, что заболевание сопровождается лихорадкой, рвотой, диареей, болью в животе, усталостью, головной болью. Это дает понять, что речь может идти об остром вирусном заболевании. Правда, один симптом настораживает - это гематурия, то есть наличие крови в моче. Также заболевание сопровождается желтухой, что указывает воздействие на печень, еще может быть затруднено дыхание", - объяснил Онищенко порталу aif.ru.
Онищенко отметил, что с момента последнего случая заражения прошло почти три недели и, вероятно, заболевание развивалось по сценарию локальной вспышки. Академик отметил, что меры по изоляции больных также могли позитивно повлиять на динамику болезни.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, на севере Бурунди расследуют вспышку неизвестного заболевания. Согласно материалам Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, с 30 марта выявлено 35 случаев заболевания, из которых пять оказались с летальным исходом.
Лабораторное тестирование исключило около 200 известных патогенов, включая возбудителей лихорадки Эбола, Марбург, Рифт-Валли, Крымской-Конго геморрагической лихорадки и желтой лихорадки.
Здоровье - ОбществоБурундиГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
