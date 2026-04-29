Симптомы неизвестного заболевания из Бурунди определены, заявил Онищенко

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Симптомами неизвестного заболевания, вспышка которого произошла в Бурунди, могут быть лихорадка, усталость, головная боль и боль в животе, заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Онищенко отметил, что с момента последнего случая заражения прошло почти три недели и, вероятно, заболевание развивалось по сценарию локальной вспышки. Академик отметил, что меры по изоляции больных также могли позитивно повлиять на динамику болезни.