В 2026 году в России расширят сеть инженерных школ.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ расширит программу подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, в этом году в России отберут 50 новых передовых инженерных школ, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
В среду в Сеченовском университете проходит стратегическая сессия "Медицина: инновационное развитие ассистивных технологий".
"Впереди у нас с вами в этом году отбор еще 50 передовых инженерных школ, которые будут работать минимум до 2030 года", - сказал Фальков в ходе сессии.
Он отметил, что сегодня наряду с качественной работой по индивидуальному треку необходимо научиться создавать крупные и эффективные партнерства для решения сложных технологических и научно-технических задач.
Проект "Передовые инженерные школы" стартовал в 2022 году. Он направлен на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей и укрепление технологического суверенитета страны. Всего действует 50 ПИШ в 23 регионах страны.