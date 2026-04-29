Рейтинг@Mail.ru
В 2026 году в России расширят сеть инженерных школ - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 29.04.2026 (обновлено: 16:02 29.04.2026)
В 2026 году в России расширят сеть инженерных школ

Фальков: в 2026 году в России расширят сеть передовых инженерных школ

© iStock.com / gorodenkoffИнженер во время работы в лаборатории
Инженер во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Инженер во время работы в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ расширит программу подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, в этом году в России отберут 50 новых передовых инженерных школ, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
В среду в Сеченовском университете проходит стратегическая сессия "Медицина: инновационное развитие ассистивных технологий".
"Впереди у нас с вами в этом году отбор еще 50 передовых инженерных школ, которые будут работать минимум до 2030 года", - сказал Фальков в ходе сессии.
Он отметил, что сегодня наряду с качественной работой по индивидуальному треку необходимо научиться создавать крупные и эффективные партнерства для решения сложных технологических и научно-технических задач.
Проект "Передовые инженерные школы" стартовал в 2022 году. Он направлен на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей и укрепление технологического суверенитета страны. Всего действует 50 ПИШ в 23 регионах страны.
РоссияВалерий ФальковОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала