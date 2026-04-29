Беспутин рассказал о позиции российских боксеров выступать с флагом - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
20:11 29.04.2026 (обновлено: 03:20 30.04.2026)
Беспутин рассказал о позиции российских боксеров выступать с флагом

Беспутин: российские боксеры готовы выступать только с флагом и гимном

© Фото : Федерация бокса России
Александр Беспутин
© Фото : Федерация бокса России
Александр Беспутин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские боксеры занимают твердую позицию — выступать на международных соревнованиях только с национальным флагом и гимном, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.
  • Федерация бокса России продолжает переговорный процесс с World Boxing, направленный на отмену ограничений.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские боксеры являются патриотами своей страны и занимают твердую позицию - выступать на международных соревнованиях только с национальными флагом и гимном, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.
В среду World Boxing допустила боксеров из России и Белоруссии до своих соревнований в нейтральном статусе во всех возрастных категориях.
«
"Мы всегда заявляли, что наша деятельность направлена в первую очередь на защиту прав и интересов боксеров и тренеров. Мы выступаем за то, чтобы спортсмены принимали участие во всех официальных спортивных международных соревнованиях. Федерация бокса России ознакомилась с решением World Boxing и, находясь в постоянном взаимодействии с Олимпийским комитетом России и министерством спорта РФ, продолжает переговорный процесс с World Boxing, направленный в том числе на отмену каких-либо ограничений. При этом наши боксеры - настоящие патриоты своей страны, и именно их многолетняя твердая позиция заключается в выступлении на международных соревнованиях только с национальными флагом и гимном", - цитирует Беспутина пресс-служба федерации.
