Беспутин рассказал о позиции российских боксеров выступать с флагом

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские боксеры являются патриотами своей страны и занимают твердую позицию - выступать на международных соревнованиях только с национальными флагом и гимном, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.
В среду World Boxing допустила боксеров из России и Белоруссии до своих соревнований в нейтральном статусе во всех возрастных категориях.
"Мы всегда заявляли, что наша деятельность направлена в первую очередь на защиту прав и интересов боксеров и тренеров. Мы выступаем за то, чтобы спортсмены принимали участие во всех официальных спортивных международных соревнованиях. Федерация бокса России ознакомилась с решением World Boxing и, находясь в постоянном взаимодействии с Олимпийским комитетом России и министерством спорта РФ, продолжает переговорный процесс с World Boxing, направленный в том числе на отмену каких-либо ограничений. При этом наши боксеры - настоящие патриоты своей страны, и именно их многолетняя твердая позиция заключается в выступлении на международных соревнованиях только с национальными флагом и гимном", - цитирует Беспутина пресс-служба федерации.