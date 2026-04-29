РЭЦ: центры поддержки экспорта усиливают меры господдержки МСП

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Руководители центров поддержки экспорта (ЦПЭ) разработали комплексные дорожные карты сопровождения малого и среднего бизнеса - представителей экспортоориентированных компаний, говорится в пресс-релизе Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"В рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Санкт-Петербурге состоялось обсуждение вопросов усиления мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Особое внимание было уделено перспективным и высокотехнологичным отраслям, включая беспилотную авиацию, фармацевтику и медицинское оборудование, а также производство бытовой химии и косметической продукции", - отмечается в сообщении.
Участники конференции отметили возрастающую роль в текущих экономических условиях системной и адресной поддержки экспортоориентированных компаний, прежде всего из сегмента МСП. Обсуждались инструменты повышения конкурентоспособности российских производителей на внешних рынках, а также механизмы снижения барьеров при выходе на экспорт.
По итогам дискуссий руководители ЦПЭ разработали комплексные дорожные карты сопровождения малого и среднего бизнеса по указанным отраслям, которые планируется внедрить в регионах. Подготовленные документы позволят систематизировать меры поддержки на региональном уровне и обеспечить единый подход к сопровождению экспортеров, а также повысить эффективность взаимодействия бизнеса с институтами развития и ускорить выход компаний на зарубежные рынки.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".