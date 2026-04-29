Руководитель проекта по развитию регионального бизнеса, АО "Российский экспортный центр" Станислав Одарич во время круглого стола "Молодежь Кавказа: энергия новой экономики" в рамках Кавказского инвестиционного форума

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) отмечает важность наставничества и готовности предпринимателей помогать молодому поколению - в рамках этой инициативы РЭЦ предлагает такое решение как "Экспортное наставничество", говорится в пресс-релизе организации.

"РЭЦ отмечает важность наставничества и готовности помогать молодежи. Такой вывод озвучил руководитель проекта по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра Станислав Одарич в рамках Дня молодых предпринимателей на III Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах", - сказано в сообщении.

В ходе круглого стола "Молодежь Кавказа: энергия новой экономики" участники обсудили, как превратить потенциал молодежи в реальные проекты, рабочие места и развитие региона. Дискуссия также была посвящена вопросам барьеров самореализации молодежи Северного Кавказа, трансформации образования, предпринимательских треков и креативных индустрий в регионе.

Одарич отметил важность наставничества и готовности предпринимателей помогать молодому поколению, а также рассказал об инструментах группы РЭЦ в этой сфере. В частности, "Школа экспорта" РЭЦ предлагает такое решение, как "Экспортное наставничество". Это продукт, направленный на индивидуальную проработку экспортного проекта компании совместно с наставником. Воспользоваться услугой могут любые экспортеры, имеющие в наличии готовый продукт для экспорта из товарной категории. В результате наставничества до 90% компаний заключают экспортный контракт.

В целом РЭЦ предлагает широкий спектр решений, в том числе через платформу "Мой экспорт". На ней также доступно оформление услуг Росэксимбанка и Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"). Платформа помогает находить надежных контрагентов, финансовых и логистических партнеров, обеспечивает страховую и кредитную поддержку и предлагает инструменты для компенсации затрат.

РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".