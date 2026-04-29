Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ отмечает важность наставничества и готовности помогать молодежи
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 29.04.2026
РЭЦ отмечает важность наставничества и готовности помогать молодежи

РЭЦ отмечает готовность предпринимателей помогать молодому поколению

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Руководитель проекта по развитию регионального бизнеса, АО "Российский экспортный центр" Станислав Одарич во время круглого стола "Молодежь Кавказа: энергия новой экономики" в рамках Кавказского инвестиционного форума
Руководитель проекта по развитию регионального бизнеса, АО Российский экспортный центр Станислав Одарич во время круглого стола Молодежь Кавказа: энергия новой экономики в рамках Кавказского инвестиционного форума - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Руководитель проекта по развитию регионального бизнеса, АО "Российский экспортный центр" Станислав Одарич во время круглого стола "Молодежь Кавказа: энергия новой экономики" в рамках Кавказского инвестиционного форума
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) отмечает важность наставничества и готовности предпринимателей помогать молодому поколению - в рамках этой инициативы РЭЦ предлагает такое решение как "Экспортное наставничество", говорится в пресс-релизе организации.
"РЭЦ отмечает важность наставничества и готовности помогать молодежи. Такой вывод озвучил руководитель проекта по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра Станислав Одарич в рамках Дня молодых предпринимателей на III Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах", - сказано в сообщении.
В ходе круглого стола "Молодежь Кавказа: энергия новой экономики" участники обсудили, как превратить потенциал молодежи в реальные проекты, рабочие места и развитие региона. Дискуссия также была посвящена вопросам барьеров самореализации молодежи Северного Кавказа, трансформации образования, предпринимательских треков и креативных индустрий в регионе.
Одарич отметил важность наставничества и готовности предпринимателей помогать молодому поколению, а также рассказал об инструментах группы РЭЦ в этой сфере. В частности, "Школа экспорта" РЭЦ предлагает такое решение, как "Экспортное наставничество". Это продукт, направленный на индивидуальную проработку экспортного проекта компании совместно с наставником. Воспользоваться услугой могут любые экспортеры, имеющие в наличии готовый продукт для экспорта из товарной категории. В результате наставничества до 90% компаний заключают экспортный контракт.
В целом РЭЦ предлагает широкий спектр решений, в том числе через платформу "Мой экспорт". На ней также доступно оформление услуг Росэксимбанка и Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"). Платформа помогает находить надежных контрагентов, финансовых и логистических партнеров, обеспечивает страховую и кредитную поддержку и предлагает инструменты для компенсации затрат.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.
Российский экспортный центр (РЭЦ)РосэксимбанкЭкономикаМинеральные Воды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала