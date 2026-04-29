Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 29.04.2026 (обновлено: 23:36 29.04.2026)
Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы

Путин по телефону сообщил Трампу о готовности объявить перемирие к 9 Мая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы.
  • Президент США поддержал инициативу и отметил, что праздник знаменует общую победу над нацизмом.
  • Лидеры сошлись во мнении, что Зеленский пытается затянуть конфликт.
  • Путин подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты в любом случае.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин по телефону проинформировал Дональда Трампа о готовности объявить перемирие ко Дню Победы, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«
"Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне", — рассказал представитель Кремля.
В прошлом году по случаю 80-летия Победы Путин объявлял перемирие с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Киев же за эти три дня предпринял пять неудачных попыток нападения на российскую границу.
Лидеры согласились, что подстрекаемый европейцами Владимир Зеленский пытается затянуть конфликт, добавил Ушаков.
«

"(Путин. — Прим. ред.) прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории", — отметил помощник президента.

Глава государства также рассказал Трампу, что российские войска удерживают инициативу и теснят позиции ВСУ. Он подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты в любом случае.
Хозяин Белого дома верит, что сделка, которая положит конец конфликту на Украине, уже близка, добавил Ушаков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Другие детали беседы

  • Она состоялась по инициативе Москвы и продолжалась более полутора часов.
  • Российский президент решительно осудил попытку покушения на Трампа и выразил ему поддержку.
  • Путин назвал решение американского лидера продлить режим прекращения огня в отношении Ирана правильным.
  • Он предложил варианты урегулирования разногласий по ядерной программе Тегерана.
  • Москва считает опасным вариант наземной операции США против исламской республики.
  • Россия продолжит активные контакты с Ираном, странами Персидского залива, Израилем и Соединенными Штатами.
  • Путин передал Меланье Трамп поздравления с днем рождения и отметил ее работу в воссоединении российских и украинских семей с детьми.
  • Лидеры также обсудили перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.
  • Они тепло простились по окончании телефонного разговора.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Владимир ПутинВ миреСШАДональд ТрампЮрий УшаковРоссияИранУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала