Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы.
- Президент США поддержал инициативу и отметил, что праздник знаменует общую победу над нацизмом.
- Лидеры сошлись во мнении, что Зеленский пытается затянуть конфликт.
- Путин подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты в любом случае.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин по телефону проинформировал Дональда Трампа о готовности объявить перемирие ко Дню Победы, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне", — рассказал представитель Кремля.
В прошлом году по случаю 80-летия Победы Путин объявлял перемирие с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Киев же за эти три дня предпринял пять неудачных попыток нападения на российскую границу.
Лидеры согласились, что подстрекаемый европейцами Владимир Зеленский пытается затянуть конфликт, добавил Ушаков.
"(Путин. — Прим. ред.) прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории", — отметил помощник президента.
Глава государства также рассказал Трампу, что российские войска удерживают инициативу и теснят позиции ВСУ. Он подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты в любом случае.
Хозяин Белого дома верит, что сделка, которая положит конец конфликту на Украине, уже близка, добавил Ушаков.
Другие детали беседы
- Она состоялась по инициативе Москвы и продолжалась более полутора часов.
- Российский президент решительно осудил попытку покушения на Трампа и выразил ему поддержку.
- Путин назвал решение американского лидера продлить режим прекращения огня в отношении Ирана правильным.
- Он предложил варианты урегулирования разногласий по ядерной программе Тегерана.
- Москва считает опасным вариант наземной операции США против исламской республики.
- Россия продолжит активные контакты с Ираном, странами Персидского залива, Израилем и Соединенными Штатами.
- Путин передал Меланье Трамп поздравления с днем рождения и отметил ее работу в воссоединении российских и украинских семей с детьми.
- Лидеры также обсудили перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.
- Они тепло простились по окончании телефонного разговора.