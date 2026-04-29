Путин попросил Кадырова поддержать пострадавших от паводков в Чечне

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова сделать все для поддержки пострадавших от паводка в регионе.
"Надеюсь, что будет все сделано для поддержки пострадавших людей", - сказал глава государства.
"И, как я уже просил и по Дагестану, - чтобы подходили к оценкам не формально и помогли всем, кто нуждается", - добавил президент.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. Ситуация в Чечне и Дагестане отнесена к ЧС федерального характера.