Путин попросил Кадырова поддержать пострадавших от паводков в Чечне

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова сделать все для поддержки пострадавших от паводка в регионе.

"Надеюсь, что будет все сделано для поддержки пострадавших людей", - сказал глава государства.