Путин рассказал Трампу о передаче Украине более 20 тысяч тел погибших

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал американскому лидеру Дональду Трампу, что Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а Украина российской стороне - чуть более 500, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.