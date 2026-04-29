Путин высказал Трампу слова поддержки в связи с попыткой покушение на него

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказал американскому лидеру Дональду Трампу слова поддержки в связи с попыткой покушение на него, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Владимир Путин первым делом высказал слова поддержки президенту США в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице Washington Hilton. К счастью, ни сам Дональд Трамп, ни его супруга, и никто из окружения не пострадали. А злоумышленник был оперативно нейтрализован службой охраны", - сказал Ушаков журналистам.
В прошлую субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.