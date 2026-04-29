Путин передал Меланье Трамп поздравления с днем рождения

"Кстати, было упомянуто, что опасный инцидент (попытка покушения на Трампа - ред.) произошел как раз накануне дня рождения первой леди США, 26 апреля. Меланье Трамп были переданы поздравления", - сказал Ушаков журналистам.

Вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.