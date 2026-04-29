Путин отметил работу Меланьи Трамп в воссоединении семей с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу первой леди США Меланьи Трамп в воссоединении российских и украинских семей с детьми, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Меланье Трамп были переданы поздравления (с днем рождения - ред.) и отмечены ее усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями", - сказал Ушаков журналистам.