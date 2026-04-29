Путин сообщил Трампу, что готов объявить перемирие ко Дню Победы

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Перемирие может быть объявлено ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Владимир Путин проинформировал американского коллегу (президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу", — сказал он журналистам.