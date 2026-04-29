Путин пригласил президента Конго на саммит Россия-Африка осенью

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на третий саммит Россия - Африка, который пройдет осенью в Москве.
Российский лидер в среду проводит переговоры с президентом Республики Конго в Кремле.
Конго - постоянный участник форума Россия-Африка. Сассу-Нгессо принимал участие и в первом саммите в Сочи в 2019 году, и во втором, который состоялся в Санкт-Петербурге в 2023 году. Третий саммит пройдет 28-29 октября 2026 года в Москве.